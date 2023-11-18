سقوط عصابة تقليد العملات الأجنبية وترويجها في الجيزة والغربية

سقطت عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها على عملائهم في محافظتي الجيزة والغربية، بعد العثور على عملات معهم وأدوات التزوير.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن الجيزة، قد أكدت أن شخصين -مقيمين بمحافظة الجيزة- يزاولان نشاط غير مشروع بمجال ترويج العملات الأجنبية “المقلدة”، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من شخص مقيم بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “مقلدة”، مبلغ مالي “صحيح”.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، بالاشتراك مع شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية.

وأمكن ضبطه أثناء تواجده بمكسنه وبحوزته جهاز “لاب توب”، طابعة ألوان، 3 فلاشات بها نماذج بالعملات المضبوطة، عملات أجنبية مطموسة تستخدم في طباعة نماذج العملات عليها، مجموعة من الأدوات المستخدمة في تقليد العملات.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.