سقوط عصابة تستغل الأطفال في التسول والاستيلاء على متحصلاتهم بالجيزة

ألقت أجهزة البحث الجنائي، القبض على عصابة تستغل الأطفال الأحداث في التسول ، والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية- استغلا الأطفال الأحداث واستوليا على متحصلاتهم كرهًا عنهم، والتنمر عليهم مُتخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبصحبتهما 2 من المجني عليهم، وبسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.