سقوط عصابة تزوير تأشيرات العمرة والمحررات الرسمية في القاهرة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تكوين 5 أشخاص -لهم معلومات جنائية- تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، متخذين من مقر شركة للسفريات كائنة بمحافظة القاهرة، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي أداء مناسك العمرة، فضلاً عن إنشاء حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن توافر تلك التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبى السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، استهدفت المذكورين، وأمكن ضبطهم.

وعثر بحوزتهم على 56 جواز سفر، طلبات الحصول على تأشيرة سياحية مُثبت بها بيانات “مزورة”، المستندات المستخدمة في تسفير المواطنين، مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، 8 هواتف محمولة ماركات مختلفة، جهاز لاب توب، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، طابعة كمبيوتر، 5 وحدات ذاكرة نقالة “فلاش ميمورى” بفحصها فنيًا تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.