سقوط عصابة تزوير بطاقات شخصية وعقود زواج وطلاق في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة تزوير البطاقات الشخصية وعقود الزواج والطلاق بمنطقة النزهة.

تعود الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهما سيارة أجرة “تاكسي” ملك وقيادة أحدهما.

وعثر بحوزتهما على بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص -نموذج لبطاقة رقم قومي باسم سيدة “جاهزة للطباعة” – رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص، بطاقة رقم قومي خالية من البيانات، 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات.

وضبط أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات، عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعهم مزورين ممهورين بخاتم شعار الجمهورية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وأكدا على الاشتراك مع شخص يوجد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بمسكنه.

وعثر بحوزته على 6 أختام منسوبة لجهات حكومية، 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والاستمارات بعضها خالية البيانات وأخرى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، عدد من عقود بيع أراضي وعقود زواج، وطلاق، وجميعهـم مزورين، وكذا مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.