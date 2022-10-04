سقوط عصابة تزوير المستندات الحكومية في قبضة أمن الدقهلية

سقط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص في قبضة أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية ، بعدما كشفت ارتكابه جرائم تزوير المحررات الرسمية والمستندات الخاصة بالجهات الحكومية.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أن 5 أشخاص -يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات للعديد من الجهات، وترويجها على عملائهم مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بقطاع المرور والحماية المدنية ومديريتي أمن الدقهلية والشرقية، وأمكن استهدافهم وضبطهم.

وعثر بحوزتهم على أجهزة وآلات طباعة تستخدم في طباعة نماذج أختام شعار الجمهورية، عدد من نماذج أختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات، عدد من نماذج أكلاشيه خاص بالعديد من الجهات، عدد من رخص قيادة وتسيير “مُزورة” خالية من البيانات مُعدة لترويجها، عدد من المُحررات المُزورة، 5 هواتف محمولة بتفريغ محتواها عثر على العديد من المحررات المزورة، وكذا معاملات مالية بإحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني بين المتهمين وعملائهم، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي لتزوير المحررات والمستندات لبعض الجهات وترويجها على عملائهم، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم للتكسب من جراء هذا النشاط المؤثم، واقتسام المتحصلات المالية فيما بينهم والمضبوطات، لاستخدامها في طباعة وتزوير تلك المحررات المضبوطة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.