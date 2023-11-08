سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

سقطت عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية بقبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قد أكدت أن 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 39 خاتم شعار الجمهورية “مقلدين” وأكلاشيه منسوبين لعدد من الهيئات الرسمية والجهات الحكومية، عدد من الشهادات والمستندات وصورها الضوئية “مزورة ومعدة للتزوير”، مجموعة من تراخيص القيادة والتسيير.

وعثر على شهادات لمؤهلات دراسية مختلفة خالية البيانات، شهادات ميلاد ووفاة، سجلات تجارية وعقود بيع وإيجار، محررات رسمية منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة، طوابع مزورة منسوب لجهات مختلفة، 3 طابعات، جهاز لاب توب، كمبيوتر، جهاز تقطيع وتغليف، 3حبارات تستخدم في عمليات التزوير، مبالغ مالية من عملات مالية أجنبية ومحلية، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المحررات الرسمية باستخدام المضبوطات المشار إليها، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات.