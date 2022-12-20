سقوط عصابة تزور تأشيرات السفر للحصول على الدولار من البنوك (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين متهمين بتزوير واصطناع التأشيرات وتذاكر السفر للخارج، واستخدامها في شراء العملة الأجنبية من البنوك بالسعر الرسمي، وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية- متهم بتزوير واصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها واستخدامها في شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمي المُعلن، على أن يُعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية، بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه أثناء تردده على فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على صورة جواز سفر “الخاص به”، “تأشيرة زيارة لإحدى الدول، تذكرة حجز طيران” مزورتين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى اصطناع شخص تلك المستندات وتعديل بيانات التذاكر والتأشيرات، مستغلاً في ذلك خبرته من العمل بالمجال السياحي، حيث أرشد عنه وأمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، جهاز حاسب آلي محمول “لاب توب”، وبفحصـهما تبيـن أنهما يحويان على صـور المســتندات المضبوطة، البرامـج المستخدمة في عملية التزوير، محادثات ورسائل نصية وصوتية تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على الجهات والهيئات الحكومية بالبلاد.