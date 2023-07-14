سقوط عصابة تروج لشهادات دراسية مزورة عبر «فيس بوك»

تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على شخصين لاتهامهما بترويج شهادات دراسية مزورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقابل مبالغ مالية لراغبي الحصول عليها بالطرق غير المشروعة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ترويج المتهمين شهادات دراسية منسوب صدورها لأكاديميات “غير مرخصة”، وجامعات ومعاهد مصرية وترويجها عبر موقع “فيس بوك”، بزعم بتوفيرها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وهما شخص مقيم بمحافظة الجيزة وطالب مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفرالشيخ.

وعثر بحوزتهما على كمية من الشهادات والاستمارات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدة جهات “مزورة”، 2 أكلاشيه، صور مستندات خاصة ببعض المجني عليهم، جهاز حاسب آلي و4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.