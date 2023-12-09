سقوط عصابة ترتكب جرائم النصب على راغبي استبدال العملات الأجنبية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين تخصصوا في ارتكاب جرائم النصب على راغبي استبدال العملات الأجنبية.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد أفراد العصابة بعدما اتضح أن بينهم اثنين لهم معلومات جنائية -مقيمون بمحافظات القليوبية والقاهرة والسويس.

ووجهت لهم تهم غسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي بمجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية .

واتضح محاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بقيمة 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.