سقوط عصابة تحصل «إتاوات» من قائدي السيارات في القاهرة

سقط تشكيل عصابي في محافظة القاهرة بقبضة الأجهزة الأمنية، بعد اكتشاف تحصيلهم مبالغ مالية «إتاوات» من قائدي السيارات دون وجه حق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدى السيارات المترددين على مجمع مقاهى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبط 9 أشخاص، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاط إجرامي تخصص في تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات بدون وجه حق، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها.

وأضاف أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.