سقوط عصابة النصب على المواطنين بعملات أجنبية مزورة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الأجنبية ، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطني قد أكدت أن 5 أشخاص -مقيمين بمحافظة الجيزة- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الأجنبية ، بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأسماء منتحلة وبث منشورات على تلك الحسابات تفيد امتلاكهم مبالغ من العملات الأجنبية، والترويج لبيعها بأقل من السعر المتداول للمواطنين، مستغلين عدم قيام الضحايا بالإبلاغ عن تعرضهم للنصب خشية مسائلتهم قانونيًا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة ، وباستهدافهم أمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بنطاق دائرة قسمي شرطة ثان وثالث أكتوبر.

وعثر بحوزتهم على عملات أجنبية “مقلدة” وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، مبلغ مالي، طابعة كمبيوتر، الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد، 6 هواتف محمولة، بفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة

أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.