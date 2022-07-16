سقوط عصابة النصب بصفحة «اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد» (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض عصابة تخصصت في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم في الجهات الحكومية، بعد إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى “اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد”.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت أن شخصين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم فى الجهات الحكومية -على خلاف الحقيقة- من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى “اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد”، وإنتحال أحدهما صفة مستشار ورئيس مجلس إدارة تلك اللجنة والثانى صفة نائب الرئيس، فضلاً عن إصدار كارنيهات عضوية منسوب صدورها للجنة المشار إليها لراغبي الحصول عليها، مقابل مبلغ مالى بإدعاء تمكين حامليها من إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أمكن استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما كارنيه منسوب صدوره للجنة المشار إليها بإسم المتهم الأول مثبت به صفة مستشار، 2 هاتف محمول، حقيبة سوداء بها العديد من صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص وإستمارات عضوية اللجنة المشار إليها.

وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطان فنياً تبين أنهما يحتويان على العديد من المحادثات بين المتهمين وبعض الضحايا تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.