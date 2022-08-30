سقوط عصابة النصب بالقطع الأثرية المقلدة في بني سويف

ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على تشكيل عصابي بمحافظة بني سويف تخصص نشاطه في الإتجار بالقطع الآثرية المقلدة، واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين.

كانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة بني سويف- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الإتجار بالقطع الآثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 4 قطع أثرية “مقلدة” كانوا يعرضوها للبيع مع ترويجها على أنها قطع أثرية، ومركبة “توك توك” بدون لوحات خاصة بأحد المتهمين، 4 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتوائها على مقاطع فيديو لبعض القطع الأثرية، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترفوا بارتكابهم وقائع نصب على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، واتخذت الإجراءات القانونية.