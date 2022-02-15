سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة

سقط تشكيل عصابي متخصص في استغلال الأطفال في ممارسة أعمال التسول بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة كرهًا عنهم، بعدما كشفتهم تحريات الأجهزة الأمنية.

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أن 3 أشخاص-لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في استغلال الأحداث في مزاولة أعمال التسول والسرقة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وبصحبتهم 4 أطفال -مقيمون بمحافظة الجيزة- وبمناقشة المجني عليهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثارًا اجتماعية.