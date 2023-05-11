سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة و«دجال» إلكتروني بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على شخصين -لأحدهما معلومات جنائية”- بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بمحافظة الجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 أطفال أحداث.

وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

على جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد، وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل في محافظة القاهرة- وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.