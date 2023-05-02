سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة .. والضحايا: «هددونا بالسلاح»

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة تخصصت في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، بعد تهديدهم باستخدام السلاح الأبيض في منطقة الطالبية بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد كشفت استغلال 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض، مبلغ مالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وبصحبتهم 4 أطفال أحداث.

وبسؤال المجني عليهم أقروا باستغلال المتهمين في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

واتخذت الإجراءات القانونية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.