سقوط عصابة اتجار بالمخدرات بمليون قرص لعقار الكبتاجون في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الدقهلية وبحوزته مليون قرص من عقار الكبتاجون و24 من الهيدرو.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية قد كشفت ضلوع تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص -مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، في الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، مبالغ مالية.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقيمة 36 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج بالمواد المخدرة والرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها بمهدها، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمواد المخدرة حفاظًا على النشىء.