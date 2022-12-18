سقوط عصابة إتجار بالمخدرات والأسلحة في القليوبية

سقط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات مكون من 3 أشخاص، في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وعدد من أدوات ومواد التصنيع.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، قد أكدت اتجار 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 30,300 كيلو جرام، طبنجة، عدد من الطلقات النارية، خزينة بندقية آلية، 2 سلاح أبيض، الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون و121 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.