سقوط عصابات سرقة أسلاك الكهرباء وعدادات المياه والهواتف في القاهرة

سقطت تشكيلات عصابية، تخصصت في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء، وعدادات المياه وهواتف المواطنين في عدة مناطق بمحافظة القاهرة، ضمن نشرة أخبار الحوادث اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بمنطقة 15 مايو، وبحوزتهما جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية، مقص معدني، زراديه، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء، مضيفين إلى حيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما.

وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفي سرقة عدادات المياه، ضبطت أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه، وكذا أدوات عدة عبارة عن مفك صليبه وبنسة.

وقال المتهم إنه يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب “الفك”، باستخدام الأدوات المضبوطة.

واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، والمضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة.

على جانب آخر، ألقي القبض على لص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته هاتفي محمول، مجهولي المصدر أثناء محاولة بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة، بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل.

واعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضايا.