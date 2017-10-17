سقوط طائرة إماراتية في اليمن ومصرع طاقمها

وكالاتأعلنت الإمارات، اليوم، مصرع اثنين من طياريها جراء تحطم مروحيتهم في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الرسمية أن الرائد طيار «علي سعيد سيف المسماري» والملازم أول طيار «بدر يحيى محمد المراشدة» لقيا مصرعهما «إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء

وكالات

أعلنت الإمارات، اليوم، مصرع اثنين من طياريها جراء تحطم مروحيتهم في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الرسمية أن الرائد طيار «علي سعيد سيف المسماري» والملازم أول طيار «بدر يحيى محمد المراشدة» لقيا مصرعهما «إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ولم تقدم «وام» أية تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

وتعد هذه هي الكارثة الجوية الخامسة للإمارات باليمن خلال مشاركتها في عمليات التحالف العربي؛ ما أسفر إجمالا عن مقتل 12 عسكريا إماراتيا.