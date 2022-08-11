سقوط شخص يستغل الأطفال في التسول وسرقة المارة بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص استغل الأطفال في ارتكاب أعمال التسول، واستجداء المارة بالطريق العام في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية، يستغل الأحداث في ارتكاب أعمال التسول، واستجداء المارة بالطريق العام والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استغلاله لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبصحبته 4 من الأحداث المجني عليهم، وبسؤالهم أقروا باستغلالهم المتهم المذكور في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية سلبية.