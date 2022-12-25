سقوط شخص انتحل صفة مسئول حكومي للنصب على المواطنين في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص انتحل صفة إحدى المسئولين الحكوميين في محافظة القاهرة بعد تزوير بطاقة رقم قومي تحمل بياناته الشخصية، ليتمكن من النصب على المواطنين والاحتيال عليهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس- عن تضرره من شخص انتحل صفته الشخصية والوظيفية، للنصب على سيدة -مقيمة بمحافظة الجيزة- والحصول منها على مبلغ مالي نظير توفير شقة سكنية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين أنه سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، له معلومات جنائية- وذلك أثناء تواجده بمحل سكنه.

وعُثر بحوزته على سيارة “مستأجرة” -بطاقة رقم قومي مقلدة باسم وصورة المتهم مدون بها “صفة وظيفية منتحلة”، جهاز لاب توب، طلقة خرطوش، 5 هواتف محمولة، أكلاشيه، استمارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خاصة بحجز وحدات تحت الإنشاء ببعض المشروعات السكنية.

واتضح من التحريات أن جميعها يتم استخدامها من قبل المواطنين، لشراء وحجز الوحدات السكنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مُنتحلًا صفة المبلغ، وأقر بارتكابه واقعة النصب على السيدة المشار إليها، وتحصله منها على مبلغ مالي مقابل تخصيص وحدتين سكنيتين لها، ولنجلها مستعينًا بزوجته، ربة منزل -مقيمه بذات العنوان.

وأمكن ضبط زوجة المتهم، وبمواجهتها بأقوال المتهم أيدتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.