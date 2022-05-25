سقوط سيدة استولت على أموال من أهالي سوهاج.. والضحايا: «ادعت توظيفها بمجال المنظفات»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة من محافظة سوهاج متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية في مجال المنظفات.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن سيدة مقيمة بمحافظة سوهاج، تمارس نشاطًا إحتياليًا من خلال استيلائها على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم بمجال تجارة المنظفات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 4 ملايين جنيه، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدت بتوزيعها، واستولت على كامل تلك المبالغ لنفسها والهروب بها إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفها المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة، حددت مكان إختبائها وباستهدافها أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بممارسة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.