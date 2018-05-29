سقوط سقف بمسجد صرغتمش الآثري.. والآثار توضح الأسباب

دعاء محمودسقط فجر اليوم الثلاثاء بعض البراطيم الخشبية الحاملة لسقف الرواق المقابل لرواق القبلة بمسجد صرغتمش والذى يتكون من مجموعة من البراطيم الخشبية الحاملة لألواح خشبية (الطبق(وفور سقوط البراطيم قام مسئولى الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة السيدة زينب وحضر على الفور مسؤولى وزارة الآثار.

دعاء محمود

سقط فجر اليوم الثلاثاء بعض البراطيم الخشبية الحاملة لسقف الرواق المقابل لرواق القبلة بمسجد صرغتمش والذى يتكون من مجموعة من البراطيم الخشبية الحاملة لألواح خشبية (الطبق(

وفور سقوط البراطيم قام مسئولى الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة السيدة زينب وحضر على الفور مسؤولى وزارة الآثار.

ووفق بيان وزارة الآثار، تمت المعاينة من المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، و د. جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ورئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة حيث تبين سقوط ٥ براطيم حاملة لألواح خشبية(الطبق) والتي وضعت حديثا اثناء اعمال ترميم المسجد عام 2005 لحمل السقف.

و أكد د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار أنه لم يحدث أية خسائر في الأرواح وأن الحالة الإنشائية للمسجد جيدة وسليمة و لم تتأثر بسقوط البراطيم بإستثناء الطبق والعرائس التي تعلو الواجهة الرئيسة للمسجد.

وأضاف “جارى الآن تكليف إحدى الشركات الهندسية للتدخل لدرء الخطورة بينما تقوم شركة النظافة التابعة للمقاولون العرب بتنظيف وتهيئة باقى أرجاء المسجد”.



