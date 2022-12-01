سقوط «دجال» استغل «فيس بوك» للنصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بارتكاب أعمال النصب على المواطنين، عبر موقع “فيس بوك” والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد كشفت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، والتي يبدي من خلالها المعلن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة، نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، نظير مبلغ مالى وذلك من خلال الصفحة المشار إليها.

وضُبط بحوزته 2 هاتف محمول مُحمل عليهما الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.