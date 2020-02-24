لايف

سقوط تاجر مخدرات قبل تهريب 475 طربة حشيش بموقف أتوبيسات أسيوط (صور)

وضعهم في حقيبتين وكشفته الخدمات الأمنية بموقف أتوبيسات بأسيوط.
أماني عوض 3:18 م, الأثنين, 24 فبراير 20 3:18 م, الأثنين, 24 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 475 طربة حشيش بحوزة تاجر مخدرات أثناء تواجده بموقف أتوبيسات بمحافظة أسيوط، قبل توزيع الكميات، وذلك ضمن جهود الأجهزة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

تهريب مخدرات بموقف أتوبيسات

كشفت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بأحد مواقف الأوتوبيسات، أحد الأشخاص، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة حشيش، وزنت 47,5 كيلو جرام.

وألقت القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، 3 أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بعدما أكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها، بمشاركة قطاع الأمن العام.

واتضح من التحريات أن عامل يتاجر بالمخدرات، وعقب تقنين الإجراءات ضبط أثناء استقلاله دراجة بخارية -بدون لوحات.

وعثر بحوزته على 5 طرب حشيش، وزنت 800 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط شخصين، وبحوزتهما 5 كيلوجرامات بانجو، 5 جرامات أفيون، أقراص مخدرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 5 قطع حشيش، مسدس.

ضبط بانجو وطلقات نارية في أسوان

وفي أسوان، ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 كيلو جرام من البانجو، بعدما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية الأمن، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية.

وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، بندقية خرطوش، 23 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر للاتجار، والسلاح لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

مصادرة 412 ألف نسخة كتاب تعليمي مقلد بمطبعة بالقاهرة (صور)

أماني عوض 2:18 م, الأحد, 23 فبراير 20

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تضرر طفل كفيف من سوء معاملة والديه

أماني عوض 1:36 م, الأحد, 23 فبراير 20

الداخلية ترسل مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لـ«مسنة» بالمستشفى

أماني عوض 3:52 م, السبت, 22 فبراير 20

الداخلية: ضبط 8 أشخاص تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية

أماني عوض 3:08 م, السبت, 22 فبراير 20

الداخلية: إيفاد مأمورية أحوال مدنية لتجديد بطاقة رقم قومي لمواطن بسيناء

أماني عوض 6:12 م, الخميس, 20 فبراير 20

أول فيديو لحادث صدم لصوص لفرد شرطة أنقذ سيدة من السرقة بالقاهرة

أماني عوض 4:48 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20