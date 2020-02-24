سقوط تاجر مخدرات قبل تهريب 475 طربة حشيش بموقف أتوبيسات أسيوط (صور)

وضعهم في حقيبتين وكشفته الخدمات الأمنية بموقف أتوبيسات بأسيوط.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 475 طربة حشيش بحوزة تاجر مخدرات أثناء تواجده بموقف أتوبيسات بمحافظة أسيوط، قبل توزيع الكميات، وذلك ضمن جهود الأجهزة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

تهريب مخدرات بموقف أتوبيسات

كشفت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بأحد مواقف الأوتوبيسات، أحد الأشخاص، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة حشيش، وزنت 47,5 كيلو جرام.

وألقت القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، 3 أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بعدما أكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها، بمشاركة قطاع الأمن العام.

واتضح من التحريات أن عامل يتاجر بالمخدرات، وعقب تقنين الإجراءات ضبط أثناء استقلاله دراجة بخارية -بدون لوحات.

وعثر بحوزته على 5 طرب حشيش، وزنت 800 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط شخصين، وبحوزتهما 5 كيلوجرامات بانجو، 5 جرامات أفيون، أقراص مخدرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 5 قطع حشيش، مسدس.

ضبط بانجو وطلقات نارية في أسوان

وفي أسوان، ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 كيلو جرام من البانجو، بعدما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية الأمن، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية.

وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، بندقية خرطوش، 23 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر للاتجار، والسلاح لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.