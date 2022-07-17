سقوط المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في السويس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة ، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما مُحمل عليها كمية من الحديد الخردة وزنت 2 طن، 3 بطاريات معدات، بنطة حفار كبيرة، 6 طنبورة حديد خاصة بسيارات النقل “مجهولين المصدر”.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بشرائها من خفير بأحد المواقع “تحت الإنشاء” في محافظة السويس نظير مبلغ مالي، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وباستدعاء مشرف الموقع المشار إليه حضر وبصحبته خفير الموقع سالف الذكر، وبحوزة الأخير المبلغ المالي.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المضبوطات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.