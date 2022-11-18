سقوط اثنين من مروجي العقاقير الطبية المخدرة عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين متهمين بإدارة صفحة عبر موقع “فيس بوك” للترويج للعقاقير الطبية المخدرة، والمهربة جمركيًا والمنشطات المحظور تداولها.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للترويج لعقاقير طبية مدرجة بجداول المخدرات ومهربة جمركيًا ومنشطات محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، أمكن ضبط شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية- أثناء استقلال أحدهما سيارة والآخر دراجة نارية.

وبمواجهتهما أقرا بالإتجار بالأدوية المخدرة والمهربة جمركياً بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف أحدهما باتخاذه من الشقة محل سكنه مقرًا لتخزين الأدوية المشار إليها.

وباستهداف الشقة المشار إليها، أمكن ضبط 660 قرص مخدر، 3744 قرصًا منشطًا، 572 عبوة منشط، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على النحو المشار إليه، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما والهاتفين للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال استهداف وضبط متجري وحائزي العقاقير المخدرة والمنشطات المهربة جمركيًا.