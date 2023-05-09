سقوط إحدى عصابات استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

كشفت شرطة النقل والمواصلات عن عصابة مكونة من فردين متهمين بارتكاب جريمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بمنطقة الأزبكية في محافظة القاهرة ، وتمكنت من القبض على المتهمين.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخصين -لهما معلومات جنائية- استغلا الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والاعتداء عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 أطفال أحداث.

وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.