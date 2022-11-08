سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية وارتفاع الأمواج يصل لـ 2 متر

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة الشدة في أنحاء متفرقة بالمحافظة وعلى فترات متقطعة، تركز أغلبها بغرب الإسكندرية التي شهدت هطول أمطار غزيرة لبعض الدقائق، دون أي تأثير سلبي على السيولة المرورية، صاحبتها رياح متوسطة .

ويسود الإسكندرية اليوم طقس غائم جزئياً، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار بنسبة حدوث 40%، وأكدت في تقريرها اليومي عن محافظة الإسكندرية أن الطقس معتدل نهارا ولطيف أول الليل ومائل للبرودة في نهايته والصباح الباكر.

ووفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية 24 والصغرى 17 درجة مئوية، وسرعة الرياح 26 كيلومتر في الساعة بإتجاه شمالي غربي، في حين أن حالة البحر معتدل، وارتفاع الأمواج يصل إلى 1.5 متر وحتى 2 متر، بينما وصلت درجة الرطوبة بالمحافظة الساحلية 50% إلى 80% ودرجة الرؤية غائم جزئياً.

وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أنه يتم التجهيز والإستعدادات لموسم النوات منذ شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أنه تم تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق، وأكثر من 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات و 202 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة، وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.

وأوضح الشريف أنه تم وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة ، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

وأكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية، هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، موضحا أن هناك مراجعة جميع الخطط التى تم وضعها لمواجهة الأمطار الغزيرة، والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ 48 ساعة.