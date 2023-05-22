سقوط أحد المتهمين للترويج لبيع الأسلحة والذخائر غير المرخصة عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالترويج لبيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إنشاء شخص في محافظة الجيزة، حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الترويج للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديده وضبطه بمسكنه وبحوزته 30 خنجر، 21 سيف، 3 سونكي لبنادق آلية، قناع واقي، 5 مطواه، 2 رمح، نظارة ميدان، بندقية ضغط هواء، 4 صندوق معدني خاصة بشرائط طلقات مدفع رشاش، مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، سيارة ملاكي، هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين وجود محادثات تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسيارة المضبوطة يستخدمها في نشاطه غير المشروع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على الترويج للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عبر شبكة الإنترنت.