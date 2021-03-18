«سقط من تلقاء نفسه».. مصدر أمني يرد على إدعاءات وفاة مواطن بسبب اعتداء الشرطة

ثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

رد مصدر أمني على الإداعاءات الكاذبة التي تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء الشرطة تسبب في وفاته.

وأوضح المصدر أن إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة.

وتابع: أنه ثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

ولفت إلى أن تسجيل الكاميرات أظهر أن الشخص المتوفي قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك.

وأكد على تسليم الفيديو للنيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.

كان مصدر أمني قد نفى في وقت سابق -اليوم الخميس- مقتل شاب على يد الشرطة بمنطقة شبين القناطر في محافظة القليوبية.