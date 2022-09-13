«سقط أثناء التنقيب عن الآثار».. حل لغز العثور على جثمان بجوال في المنوفية

تسبب الحفر والتنقيب عن الآثار في وفاة شخص من المنقبين، بعدما سقطت قدماه في الحفرة، أثناء مشاركة آخرين بمحافظة المنوفية، ما دفعهم لوضع الجثمان في جوال وإلقاؤه في الطريق.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية ، بلاغًا بالعثور على جثة عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم- داخل جوال، وبها جروح وسحجات متفرقة.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص -مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وأوضحت التحريات أنهم اتفقوا والمتوفي بالحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض ملك أحدهم، وأثناء صعود المتوفي من الحفر باستخدام سلم تعثرت قدماه، وسقط بقاع الحفر مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وسحب الجثة ووضعها داخل جوال ونقلها باستخدام مركبة “تروسيكل”، والتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم ومركبة “تروسيكل” المستخدمة في بارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه، وعللوا ذلك خشية افتضاح أمرهم وتعرضهم للمسائلة القانونية، واتخذت الإجراءات القانونية.