سفِلز مصر تنظم أول فعالية للتواصل في مجال العقارات التجارية بالقاهرة

استضافت سفِلز للاستشارات العقارية أول فعالية للتواصل في مجال العقارات التجارية بالقاهرة، والتى جمعت بين اللاعبين الرئيسيين من قطاعي العقارات والتجارة.

وتضمنت عرضًا تقديميًّا لأهم رؤى العقارات التجارية بناءً على نتائج الإستطلاع لعينة مكونة من حوالي 50 مطورًا وتاجر تجزئة مؤثرًا.

وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سفِلز مصر، إنها تعتبر أول الفعاليات العقارية، وتم تبادل رؤى الصناعة القيّمة، كما يلعب دورًا أساسيًّا في توفير منصة لإقامة تواصل هادف مما قد يخلق فرصًا تجارية جديدة داخل القطاع”.

تفاصيل الدراسة

قارن الاستطلاع وجهة النظر بين تجار التجزئة والمطورين العقاريين حول العديد من القضايا.

ومن بين النتائج أن كلًّا من المُلّاك وتجار التجزئة ينظرون إلى ترتيبات تقاسم الإيرادات والتركيز على الإيجار المخفض كأهم العوامل عند مواجهة العقبات التشغيلية.

كما تطرّق الاستطلاع إلى التوقعات الاقتصادية، حيث أشار ما يقرب من 50% من تجار التجزئة والمُلّاك إلى عدم وجود تعديلات على خططهم التوسعية، وهذا يدل على الثقة في مسار نموهم، على الرغم من الظروف الاقتصادية الجارية.

في الواقع، اختار 100% من المطورين وتجار التجزئة شرق القاهرة كموقع مفضل للتوسعات المستقبلية.

توجه للخليج

أعرب 25% من المُلّاك عن اهتمامهم بالساحل الشمالي، بينما تتطلع نسبة مماثلة من تجار التجزئة إلى المنطقة العربية وعلى وجه التحديد السعودية، والإمارات، والبحرين، وفقًا لدراسة سفِلز

وعلاوة على ذلك، استكشفت الدراسة الاستقصائية المساهمين في نجاح المشاريع، والخدمات التكميلية، ورصد مخططات تقاسم الإيرادات، التي تهدف إلى تعزيز التنمية بين جميع الأطراف المعنية.

المشاركون فى الفعالية

جدير بالذكر أن 64% من المشاركين في مجال تجارة التجزئة حددوا سُمعة المطور وسجله الحافل باعتباره المحرك الأساسي للنجاح. اتفق كل من تجار التجزئة والمطورين بشدة على ضرورة الإتاحة المباشرة لنقاط البيع.

بينما احتل دعم التسويق والفعاليات الجارية المرتبة الأعلى عندما يتعلق الأمر بالخدمات التكميلية للأعمال.

وقالت شيرين بدر الدين، رئيسة العمليات في سفِلز مصر: “مع تكرار هذه الفعالية بشكل دوري، نأمل في تقديم المزيد من الأبحاث والبيانات إلى سوق التجزئة وبالتالي تحسين عقد الصفقات للمطورين وتجار التجزئة على حد سواء”.