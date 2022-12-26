سفينتين أسبوعيا .. ميناء دمياط يستقبل للمرة الأولى الخط الملاحي السنغافوري SeaLead

نجحت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ” التابعة للنقل البحري والبري ” في جذب الخط الملاحي SeaLead Shipping Line سنغافوري الجنسية.

وفي هذا الصدد أكد اللواء علاء ابراهيم الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة بدأت في استقبال أول سفينة للخط الجديد أمس ، على أن تدخل السفينة الثانية اليوم ” الإثنين “، حيث من المقرر أن تكون سفن الخط الملاحي في التردد على ميناء دمياط بمعدل عدد 2 سفينة أم أسبوعياً، بالإضافة إلى السفن الروافد.

وكانت قد بدأت أولى رحلات الخدمة الجديدة بالسفينة RANTANPLAN والتي تم تراكيها أمس الأحد الموافق 25 / 12 / 2022.

ويمتلك الخط الملاحي SeaLead أسطولاً من سفن الحاويات يغطي 34 ميناء حول العالم بمعدل تداول 1.15 مليون حاوية مكافئة .

وهو خط ملاحي سنغافوري وله وكلاء في جميع أنحاء العالم وفي مصر من خلال الوكيل الملاحي ALL FAST SHIPPING.

ويعد هذا النجاح تتويجاً للجهود التي تبذلها شركة دمياط لتداول الحاويات من إدارة وعاملين لرفع شأن الشركة ، كما أن هذا النجاح ثمرة للمشروعات الضخمة التي نفذتها الشركة وعلى رأسها مشروع عملاق لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بحيث يمكنها استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة في الخدمة والتي يصل غاطسها إلى 17 مترا وتزيد حمولتها عن 20 ألف حاوية مكافئة.

كما انتهت المحطة من تطبيق منظومة المعلومات الحديثة NAVIS N4 لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونياً الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء وكفاءة المحطة وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة كأقوى موانئ منطقة شرق البحر المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تشهد حالياً المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع العملاق الخاص بتدعيم أرصفة الحاويات لزيادة الغاطس أمام الأرصفة إلى 17 مترا مما يجعلها قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات حول العالم.

كما أنه تم توريد عدد 3 أوناش رصيف عملاقة STS بأحدث المواصفات، وبذلك تصبح محطة دمياط لتداول الحاويات قادرة على الاستمرار في المنافسة ضمن أكبر الموانئ في منطقة شرق المتوسط.

وحققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة (مشغل الحاويات بالميناء)، معدل تداول بلغ 1.087 مليون حاوية خلال العام المالى الماضى، وذلك مقابل حجم تداول للحاويات 1.14 مليون حاوية العام السابق له.

كما بلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 528.5 مليون جنيه، مقابل نحو 794 مليونًا العام المالى قبل الماضى.

فيما وصل إجمالى الإيرادات إلى 1.233 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار نفس الفترة المقارنة، كما حققت الشركة حجم استثمارات بلغت خلال العام المالى الماضى 387 مليون جنيه، وذلك فى تعميق الأرصفة وتدعيمها عبر شركة بتروجيت، والتى من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.

وتغيرت نوعية الحاويات بالشركة خلال العامين الماضيين، حيث زادت عدد الحاويات الصادرة والواردة لتصل إلى نسبة 60% من حجم أعمالها على حساب الترانزيت، الذى تراجع إلى 40% فقط بعد أن كان قبل 3 أعوام 80%.