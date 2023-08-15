سفينة حاويات ميرسك تعبر قناة السويس في أولى رحلاتها مزودة بالوقود الأخضر

شهدت قناة السويس أمس الإثنين عبور سفينة الحاويات الدنماركية Laura Maersk في أولى رحلاتها ضمن قافلة الجنوب.

وتعد سفينة الحاويات الدنماركية أول سفينة تستخدم الميثانول الأخضر، حيث تم تزويدها بإحدى شركات تموين السفن بكوريا الجنوبية بالشراكة مع الخط الملاحي أيه بي مولر میرسك.

وتم بناء السفينة خلال العام الجاري وعبرت قناة السويس قادمة من سنغافورة وتتراكي حاليا برصيف محطة قناة السويس لتداول الحاويات بشرق بورسعيد.

ويذكر أن ملف مشروعات الوقود الأخضر أحد أهم ملفات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٣ حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية منها خلال انعقاد COP 27 مع مختلف الشركات الدولية والعالمية، وكان انطلاق أول المشروعات من السخنة بل منطقة الشرق الأوسط ليعلن رئيس الجمهورية عن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر الماضي، تمهيداً لأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.