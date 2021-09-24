سفينة تابعة لإيفر جرين تعد الأكبر من نوعها تعبر قناة السويس خلال سبتمبر الجاري

تستطيع أن تحمل قرابة 23.9 ألف حاوية كأكبر سفينة حاويات في العالم

غادرت السفينة Ever Ace ميناء Felixstowe الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له الأسبوع الماضي بعد تفريغ آلاف الحاويات.

تبلغ سعة السفينة التي يبلغ طولها 400 متر (1300 قدم) 23992 حاوية وهي أكثر بشكل معتدل من السفن ذات الحجم المماثل.. وبعرض 61.5 م.

من المقرر أن تسافر السفينة العملاقة التي تديرها شركة شحن الحاويات المتمركزة في تايوان Evergreen Marine عبر قناة السويس خلال سبتمبر الجاري حسب التقارير الاخبارية العالمية .

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وسرعة الانطلاق تصل إلى 22.6 عقدة، بينما تصل السعة القصوى لها 23992 حاوية مكافئة، تم بنائها في العام الجاري 2021 .

أرقام عن السفينة

تمتلك Ever Ace القدرة على حمل 9.6 مليون جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة أو 2.4 مليون غسالة أو 530 مليون هاتف محمول.

السفينة تقزم مبنى إمباير ستيت الذي يبلغ ارتفاعه 1250 قدما في نيويورك أو برج إيفل الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 1،063 قدما في باريس.

إذا تم وضعها من طرف إلى طرف فإن الحمولة الكاملة لحاويات Ever Ace البالغة 20 قدما سترتفع بحوالي 91 ميلاً في السماء، هذا يبلغ ارتفاعه 16 ضعفا ونصف ارتفاع جبل إيفرست.

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1400 طائرة جامبو ستكون مطلوبة لنقل حمولة السفينة بدلاً من نقلها عن طريق البحر.

وتمتلك Evergreen Group عددا أكبر من سفن الحاويات الكبيرة جدا على جدول أعمالها وهي حاليا في منتصف أحد أكبر برامج التوسع في الصناعة.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لـ Evergreen حاليا 1.3 مليون حاوية مكافئة، ومع ذلك مع ثاني أكبر دفتر طلب في الصناعة فمن المتوقع أن يقفز إلى المركز الخامس بناءً على السعة الإجمالية.

ويشغل الخط حاليا ما يقرب من 200 سفينة.

وطلبت الأخيرة العديد من السفن الجديدة منذ نوفمبر من العام قبل الماضي، وتحمل 4 سفن جديدة بالشركة قرابة 24 ألف حاوية مكافئة لتكون الأعلى من نوعها حمولة عالميا، وتخطط أن تمتلك 10 سفن بتلك الحمولة.

وتقوم مجموعة Evergreen بمراقبة اتجاهات السوق والتغيرات وتعديل استراتيجيتها وفقا لذلك، ومن المقرر أن تمتلك خلال الفترة الراهنة سفنا جديدة بحمولة 260 ألف حاوية مكافئة مما يزيد من قدرتها بنسبة 18%، وذلك حسب رئيس الشركة إريك هسيه.

كما سيتم خلال السنوات الثلاث والنصف المقبلة سيتم تسليم 42 سفينة جديدة ، مما يضيف أكثر من 550.000 حاوية مكافئة إلى أسطولها.”

وكانت قد عبرت السفينة في نهاية أغسطس الماضي، حيث شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عبور السفينة والتي تعد أكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن العملاقة التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان على العباسى كبير مرشدين، والربان عمرو فايز كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن يانج.