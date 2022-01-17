سفينة الملكة ماريا فى ضيافة ميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ” MARIA QUEEN “الملكه ماريا “التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3750 طن ملح من الميناء.

كما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GUDENA وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3950 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين .كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .