سفينة الخدمات البترولية فاضل تبدأ العمل في ظهر

علمت ” المال ” أن سفينة الخدمات البترولية “فاضل ” ستبدأ أعمالها الأسبوع القادم في حقل ظهر العملاق للغاز بعد أن استأجرتها وزارة البترول.

وقام الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس يرافقه الفريق أحمد فاضل الرئيس السابق للهيئة صباح اليوم الثلاثاء برفع علم مصر على ظهر سفينة الخدمات البترولية (أحمد فاضل) ليعلنا بذلك بدء تشغيلها لصالح شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة، بحضور هشام عرفات وزير النقل وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد حامد محافظ السويس وهان بينج قنصل الصين بالقاهرة واللواء خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني واللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية ورضا السنجابي رئيس شركة التمساح لبناء السفن، ولفيف من قيادات شركات البترول الكبرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بمرسى الوحدات البحرية بنادي الشاطئ التابع للهيئة.

وتعد السفينة أحمد فاضل أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات ودعم لوجستي بالشرق الأوسط وكذلك هي من أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول والوحدة تعمل بنظام DP2 والذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر دون الحاجه إلى رمي مخاطيف وقدرة ماكينات 9800 كيلووات. كما أشار الفريق مميش إلى أنه كما تستفيد مصر بأكملها من المجرى الملاحي، فإن حدود الاستفادة من مثل هذه السفينة سيتجاوز هيئة قناة السويس ليعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال المساعدة في العمل بحقول الغاز والبترول في البحر الأبيض المتوسط لاسيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز هناك بما يجعل مصر من مصاف الدول المنتجة للغاز وتصديره.

ومن جانبه، أعرب المهندس رضا السنجابي رئيس شركة التمساح عن تقديره لحجم الدعم الذي تلقاه الشركات التابعة للهيئة في ظل قيادة الفريق مميش، مؤكداً على أن انضمام السفينة “أحمد فاضل” للوحدات البحرية المملوكة لشركة التمساح العريقة لبناء السفن سيعزز من مكانتها التنافسية ويزيد من دورها في خدمة قطاع الخدمات البترولية.

وأشار إلى أن دخول السفينة الجديدة للخدمة يأتي دليلاً على مضي الشركة قدماً في تطبيق سياسة الهيئة نحو تطوير شركاتها تحت شعار “عام الشركات” الذي اختاره الفريق مميش ليكون شعار عام 2016، لجعل الشركات التابعة شركات منتجة تمثل قيمة مضافة لعائدات القناة بجانب رسوم العبور.

يذكر أن السفينة أحمد فاضل تم بنائها بترسانة جوانزو الصينية، وقامت ببنائها شركة CSSC وهي من أكبر الشركات الصينية فى مجال بناء السفن ويبلغ طول السفينة 90 متراً وعرضها 18.8 متراً وحمولتها الكلية 4744 طناً ومجهزة بونش رئيسي حمولة 75 طن ويعمل بخاصية AHC مما يسمح بحمل أثقال تصل إلى 40 طن وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر، وتتميز السفينة بقدرتها على المناورة وسرعة رد الفعل، كما تحتوي على مهبط طائراتالهليكوبتر العملاقة طراز سوبر جامبو.

كما أن السفينة مجهزة لحمل غواصات الكشف والتحكم في خطوط البترولROV تحت سطح البحر لعمق 2000 متر يتم التحكم فيها عن بعد و أيضا السفينة بها فتحة غطس على السطح الرئيسي بأبعاد 6×6 متر تسمح بإنزال الغطاسين ومعداتهم، علاوة على أن السفينة مجهزة لإعاشة 80 فرد وغرف اجتماعات لإدارة المشاريع البحرية بعرض البحر لمنصات البترول.