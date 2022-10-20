سفينة الحاويات العملاقة «EVER ARIA» تعبر قناة السويس متجهة إلي هولندا

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن قناة السويس شهدت أمس عبور أكبر وأحدث سفن الحاويات وهي” EVER ARIA” والتي تم بناؤها في عام 2022 وتبحر تحت علم بنما ، في أولى رحلاتها البحرية، عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ميناء تانجونج بيليباس بماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي “EVER GREEN“، وتعد هى الشقيقة الأحدث لسفن “EVER ACE” و”EVER ACT” و”EVER AIM” و”EVER ALP” ، والتي عبرت جميعها القناة عدة مرات من قبل، لتصبح السفينة “EVER ARIA” ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جار بناؤها من الفئة “24 A” ، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها الكلية 236 ألفا طن ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 24 ألف حاوية مكافئة.

خط سير السفينة طبقا لموقع “ماريتن ترفيك”

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميا للقناة عبر المجرى الملاحي الجديد يعطي دلالة واضحة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي وتعزيز المكانة التنافسية للقناة لتظل الوجهة الأولى والممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا لنقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

ويذكر أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس حققت خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 إيرادات بلغت مليارين و133 مليون دولار، بزيادة 33.7% مقارنة مع الفترة المقابلة خلال العام المالي الماضي 2021/2022 ، والتي سجلت مليارا و595 مليون جنيه.

وسجل عبور السفن بقناه السويس خلال الـ3 أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 نحو 6252 سفينة، بزيادة بلغت 15.5 % مقارنة بمثيلتها خلال العام المالي 2021/2022 والذي شهد عبور 5410 سفن.