سفينة أبحاث صينية تغادر ميناء سفاجا للتنقيب بالبحر الأحمر

نادية صابر تغادر سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kan Ten ميناء سفاجا لبدء أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بالبحر الأحمر بالحدود المصرية على طول ساحل سفاجا – برانيس، والسفينتان أمانة وإلنوى إكسبريس وعلى متنهما 265 راكبا و99 شاحنة…



نادية صابر

تغادر سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kan Ten ميناء سفاجا لبدء أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بالبحر الأحمر بالحدود المصرية على طول ساحل سفاجا – برانيس، والسفينتان أمانة وإلنوى إكسبريس وعلى متنهما 265 راكبا و99 شاحنة و13 سيارة.

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال اربع سفن وهى الرياض، عمان، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 411 راكب و197 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و31 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال اربع سفن وهى عمان، الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 545 راكب و202 شاحنة بضائع و39 سيارة.

على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1004 راكب بميناء نويبع وتداول 87 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 206 راكب و9 براد و4 تريلا.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 545 راكب و18 براد و20 تريلا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 253 راكب و25 براد و11 تريلا و1 سيارة و4 باص جيت.