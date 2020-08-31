سفير نيوزيلندا يعلن نتيجة استفتاء أفضل أنواع المانجو بمصر : 71% لصالح «عويس»

قال سفير نيوزيلندا، في تغريدة، إن مانجو عويس تصدر بنسبة 71% مقارنةً بأنواع المانجو الأخرى.

أعلن سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس، نتائج الاستفتاء الذي كان قد قام به في صفحته بموقع تويتر؛ حول أفضل أنواع المانجو في مصر.

وقال سفير نيوزيلندا، في تغريدةٍ نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “يسعدني أن أشارككم تصدُّر مانجو عويس بنسبة 71%، لذا أودُّ أن أهنئ عشاق المانجو عويس مثلي”.

ووجّه سفير نيوزيلندا الشكر للمشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 7 آلاف شخص. أود إعلان نتائج الاستفتاء لحضراتكم ويسعدني أن أشارككم تصدر مانجو عويس بنسبة 71٪ لذا أود أن أهنئ عشاق المانجو عويس مثلي 🥭 🧡. شكراً لل7،000+ الذين شاركوا 🇳🇿🇪🇬 https://t.co/tHWmQz39B5— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) August 30, 2020

كان سفير نيوزيلندا بالقاهرة قد قال، في تغريدةٍ على صفحته الرسمية بموقع تويتر، في 23 أغسطس الحالي، إن قيامه برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفّر فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر.