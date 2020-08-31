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سفير نيوزيلندا يعلن نتيجة استفتاء أفضل أنواع المانجو بمصر : 71% لصالح «عويس»

قال سفير نيوزيلندا، في تغريدة، إن مانجو عويس تصدر بنسبة 71% مقارنةً بأنواع المانجو الأخرى.
سمر السيد 5:36 م, الأثنين, 31 أغسطس 20 5:36 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

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أعلن سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس، نتائج الاستفتاء الذي كان قد قام به في صفحته بموقع تويتر؛ حول أفضل أنواع المانجو في مصر.

وقال سفير نيوزيلندا، في تغريدةٍ نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “يسعدني أن أشارككم تصدُّر مانجو عويس بنسبة 71%، لذا أودُّ أن أهنئ عشاق المانجو عويس مثلي”.

ووجّه سفير نيوزيلندا الشكر للمشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 7 آلاف شخص.

كان سفير نيوزيلندا بالقاهرة قد قال، في تغريدةٍ على صفحته الرسمية بموقع تويتر، في 23 أغسطس الحالي، إن قيامه برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفّر فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر.

وأضاف أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو، وتقوم بزراعة الفاكهة للتصدير منذ 150 عامًا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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