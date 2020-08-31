سفير نيوزيلندا يعلن نتيجة استفتاء أفضل أنواع المانجو بمصر : 71% لصالح «عويس»

أعلن سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس، نتائج الاستفتاء الذي كان قد قام به في صفحته بموقع تويتر؛ حول أفضل أنواع المانجو في مصر.
وقال سفير نيوزيلندا، في تغريدةٍ نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “يسعدني أن أشارككم تصدُّر مانجو عويس بنسبة 71%، لذا أودُّ أن أهنئ عشاق المانجو عويس مثلي”.
ووجّه سفير نيوزيلندا الشكر للمشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم 7 آلاف شخص.
كان سفير نيوزيلندا بالقاهرة قد قال، في تغريدةٍ على صفحته الرسمية بموقع تويتر، في 23 أغسطس الحالي، إن قيامه برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفّر فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر.
وأضاف أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو، وتقوم بزراعة الفاكهة للتصدير منذ 150 عامًا.