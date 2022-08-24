سفير نيوزيلندا: مباحثات مرتقبة مع الحكومة المصرية لاستيراد محاصيل جديدة

قال جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، إنه سيتم التفاوض مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لاستيراد محاصيل جديدة كالمانجو وأصناف اخرى.

وأبدى لويس ترحيبه بالتوقيع على اتفاق مع مصر خلال يوليو الماضى لاستيراد الحمضيات المصرية كالليمون والبرتقال، وتوقع وصولها للأسواق النيوزيلندية قبل نهاية العام الجارى.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن بلاده تأمل فى تبادل مجموعة واسعة من المنتجات بين البلدين، مشيراً إلى أن المضى نحو المزيد من توسيع وتطوير المجالات التصديرية الجديدة هو محور تركيز أساسى لعمل السفارة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت أواخر يونيو 2022 الاتفاق على تصدير جميع أصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا، وذلك بعد نجاح فتح السوق أمام البرتقال منذ عامين، عقب مفاوضات كبيرة البلدين وزيارة وفد فنى من الحجر الزراعى النيوزيلندى للاطلاع على المنظومة التصديرية المحلية.

وأشار لويس إلى أن أبرز السلع التى تستوردها مصر من نيوزيلندا تتمثل فى الكيوى، واللحوم، والعسل المستخدم لعلاج الأمراض، ومنتجات الألبان، مضيفا أنه يتم إنتاج الزبد فى أحد مصنع شركة «Anchor» النيوزيلندية بمحافظة الاسكندرية.

وقال إن شركة «Anchor» ترغب فى توسيع استثماراتها محلياً لاستيعاب الفرص المتزايدة بالسوق وأبرزها طلب الفنادق، لافتا إلى أن «هيئة التجارة والمشروعات النيوزيلندية» -وهى وكالة حكومية تساعد فى الربط بين الأعمال التجارية لتدعيم وتشجيع التجارة- كانت قد زارت مصر مؤخرًا لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة.

ولفت إلى أن مجلس الأعمال الأفريقى النيوزيلندى فى ويلنجتون يركز بشدة على مصر، ويشجع الأعمال التجارية للعمل فى القاهرة.