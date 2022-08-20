سفير نيوزيلندا بعد مشاركته في مهرجان الإسماعيلية : المانجو المصرية علاج صيفي لذيذ

قال سفير نيوزيلندا جريج لويس، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” في تدوينة، إنه من الرائع أن تتم دعوته لتجربة فاكهة المانجو المصرية، في افتتاح مهرجان الإسماعيلية لتلك الفاكهة.

وأضاف سفير نيوزيلندا أنها كانت فرصة عظيمة للاستمتاع بمجموعة متنوعة وكبيرة من المانجو المصرية، مشيرًا إلى أنها “علاج صيفي لذيذ”.

Wonderful to be invited to experience the inaugural #Ismailia #mango festival this weekend! 🥭 A great chance to enjoy the large variety of flavoursome Egyptian mangoes! They go great in fruit salad with delicious #NZ #kiwifruit! 🥝 A tasty summer treat! pic.twitter.com/ntpLX5d0aH — Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) August 19, 2022

كان سفير نيوزيلندا قد قال، في حوار سابق مع “المال”، إنه يرى أن هناك مجالًا لزيادة التجارة الثنائية بين نيوزيلندا ومصر،

مشيرًا إلى أنه بصفته سفيرًا، يريد أن يرى التجارة الثنائية تتزايد وتتنوع ؛ لأن هذا يخلق فرص عمل لكل من المصريين والنيوزيلنديين.

أشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين مصر ونيوزيلندا في الـ4 شهور الأولى من العام الحالي إلى نحو 124.136 مليون دولار، مقابل 74.404 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات الإحصاء، سجل حجم الصادرات المصرية، خلال تلك الفترة، نحو 2.609 مليون دولار، مقابل 3.391 مليون، وبلغت الواردات المصرية نحو 121.527 مليون دولار، مقابل 71.013 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.