سفير موسكو نافيا ادعاءات الدول السبع الصناعية : إمدادات القمح الروسي لمصر متواصلة

قال سفير روسيا بالقاهرة ،جيورجى بوريسينكو، إن ما أعلنته مجموعة السبعة أمس حول قيام موسكو بوقف تصدير قمحها ادعاءات غير صحيحة تماما.

وأضاف في بيان صحفي أن إمدادات القمح الروسي تتواصل إلى مصر دون انقطاع وسيستمر التوريد وفقا للاتفاقيات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمهورية مصر العربية وعقود مع شركات خاصة.

وتابع سفير روسيا :لا تزال الولايات المتحدة وأتباعها يزعمون أن روسيا “تقصف حقول أوكرانيا وتمنع من موسم الزراعة” وذلك كذب.

ولفت إلى أن القوات الروسية توجه ضرباتها إلى مواقع قوات العدو المناهضة لها في منطقة دونباس، بالإضافة إلى مستودعات الأسلحة والمواقع الصناعية العسكرية.

وقال إنه في نفس الوقت يقصف القوميون الأوكرانيون بشكل مفرط بواسطة سلاح وقاذفات الصواريخ التي حصلوا عليها من حلف الناتو الأحياء السكانية والأراضي الزراعية حيث لا يوجد عسكريون.

وأضاف أنه على مدار أربعة شهور تضلل واشنطن ومساعدوها العالم كله أن روسيا وضعت الحصار على موانئ أوكرانيا وهذا كذب بغيض.

وقال سفير موسكو إن السلطات الأوكرانية الموالية للغرب التي زرعت الألغام البحرية وترفض إزالتها ، مما أدى إلى أن السفن التجارية لا تتمكن من الوصول إلى الموانئ أو مغادرتها بما في ذلك لنقل القمح إلى مصر.



وأضاف أن هذه هي الدول الغربية التي دمرت بعقوباتها سلاسل توريد المنتجات الزراعية وآليات المدفوعات عليها، ولا تزال هذه الدول تفاقم الوضع من خلال منع نظام كييف غير مستقل من المباحثات السلمية مع موسكو بالإضافة إلى تشجيع أوكرانيا على مواصلة الأعمال الحربية ضد روسيا.

وتابع : إنهم السياسيون الأمريكيون والأوروبيون الذين يحاولون تدمير الاقتصاد الروسي من أجل حرمان البشرية من أكبر وأضمن مورد للمواد الغذائية.



كان سفراء مجموعة السبع الصناعية قد أعلنوا في بيان صحفي أمس ارتفاع أسعار الغلال والحبوب في الأسواق العالمية إلى أعلى معدلاتها، وبنسبة ١٦٠%، مقارنة بالأسعار قبل اندلاع الأزمة.



وقالوا إن أزمة الحبوب جاءت بسبب كل حقل قمح دمرته القنابل الروسية وفي كل فلاح قُتل وفي كل سفينة أوكرانية احتجزتها القوات الروسية في مواني البحر الأسود، ويُتوقع انخفاض محصول هذا الموسم في أوكرانيا بنسبة ٥٠%، وربما لن يكون في مقدور الفلاحين الأوكرانيين زراعة القمح في الموسم الشتوي.

وأضاف سفراء مجموعة السبع الصناعية أن الحرب حجبت 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا عن الأسواق العالمية، ومن بينها مصر.