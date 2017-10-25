سفير مصر لدى روسيا يستقبل المدير الفني للمنتخب الوطني

سمر السيداستقبل اليوم السفير إيهاب طلعت نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والمقرر أن يستلم مهام عمله قريباً كسفير فوق العادة لمصر ومفوضاً لدى الجمهورية الروسية، بمقر مكتبه بوزارة الخارجية المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم هكتر كوبر و محمود فايز مساعد المدير الفني للمنتخب، وذلك في إط

سمر السيد

استقبل اليوم السفير إيهاب طلعت نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والمقرر أن يستلم مهام عمله قريباً كسفير فوق العادة لمصر ومفوضاً لدى الجمهورية الروسية، بمقر مكتبه بوزارة الخارجية المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم هكتر كوبر و محمود فايز مساعد المدير الفني للمنتخب، وذلك في إطار التحضيرات القائمة لمشاركة مصر في كأس العالم لكرة القدم المقرر أن تستضيفها روسيا العام المقبل.

وحرص السفير في بداية اللقاء على تقديم التهنئة للسيد كوبر وجهازه الفني وللاعبي المنتخب على الإنجاز الكبير الذي حققوه، مما أسعد جموع الشعب المصري، متمنيا مزيدا من التوفيق والنجاح خلال مباريات كأس العالم.

وتطرق نصر وكوبر لاستعدادات المنتخب المصري للسفر إلى روسيا واحتياجاته المبدئية، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق بينهما خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم لتيسير فترة إقامة المنتخب خلال كأس العالم، بما يوفر المناخ المواتي لتحقيق أفضل النتائج في المباريات.