سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي ينسق المشاركة في قمة المناخ

استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي إفطار عمل في إطار الترويج لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المُقبل، حيث ضم عددا من السفراء المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كل من مستشار رئيسة المفوضية الأوروبية لشئون البيئة والمناخ، والمستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء البلجيكي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدبلوماسية المناخ، ومديري إداراتي المناخ والبيئة بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للدورة 26 للمؤتمر.

استعرض السفير المصري آخر تطورات الجوانب الموضوعية والتنظيمية للمؤتمر، مبرزًا الأهداف الرئيسية التي تسعى الرئاسة المصرية لتحقيقها، وعلى رأسها الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ لضمان أن يخرج عن المؤتمر مخرجات قابلة للتنفيذ اتصالًا بقضايا التكيف، والخسائر والأضرار وخفض الانبعاثات، وتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث أكد المشاركون على تعويلهم على الرئاسة المصرية للمؤتمر في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المُشاركة في المؤتمر بما يسهم في بناء الثقة بين كافة الأطراف من خلال مراعاة اهتمامات وشواغل كافة الدول والتوصل لحزمة متوازنة من الأهداف التي ترفع الطموح المناخي الدولي.

كما التقى عبد العاطي أيضًا مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات السياسية، والنائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تناولت اللقاءات تنسيق المشاركة الأوروبية في أعمال مؤتمر المناخ، حيث أكد الجانب الأوروبي على دعمه الكامل لكافة الجهود المصرية اتصالًا بالتحضيرات الموضوعية والتنظيمية للمؤتمر، بما يُسهم في تحقيق أهدافه المرجوة وبما يعود بالنفع على كافة الأطراف في مواجهة هذه الظاهرة العالمية.

كما حرص السفير المصري على الـتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم قنوات التواصل بين البرلمان المصري والأوروبي، وتعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن استعراض مختلف أوجه عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية أو الاجتماعية أو الثقافية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم.