سفير مصر لدى اسرائيل يلقي خطابا في الكنيست

عادل عبد الجواد ألقي السفير "حازم خيرت" سفير مصر لدي اسرائيل كلمة اليوم الثلاثاء بالكنيست الإسرائيلي في ذكري مرور 40 عاما علي زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلي تل أبيب في 21 من نوفمبر سنة 1977 وزيارة الكنيست. وقال حازم خيرت، خلال الاحتفال الذي أقيم بالكنيست، "لابد من تحقيق السلام الذي نري

عادل عبد الجواد

ألقي السفير “حازم خيرت” سفير مصر لدي اسرائيل كلمة اليوم الثلاثاء بالكنيست الإسرائيلي في ذكري مرور 40 عاما علي زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلي تل أبيب في 21 من نوفمبر سنة 1977 وزيارة الكنيست.

وقال حازم خيرت، خلال الاحتفال الذي أقيم بالكنيست، “لابد من تحقيق السلام الذي نريده جميعا، وتركه للأجيال المقبلة، ولايجب أن نفوت فرصة السلام، وعلينا التعامل مع جذور الارهاب بشدة وهزيمة المتطرفين، وإتخاذ قرارات شجاعة مثل الرئيس السادات”.

ودعا سفير مصر لدى اسرائيل إلى استكمال رؤية السادات للسلام الاقليمى والسعى للتوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين، قائلا: “يجب أن نجد حلا للمشكلة الفلسطينية حتي يمكن أن يعيش الجانبان الفلسطيني والإسرئيلي جنبا الى جنب فى سلام وازدهار”.

وأضاف، “نحن بحاجة إلى تجاوز ما حدث من قبل، وبحاجة إلى اتخاذ قرارات شجاعة للتغلب على المتطرفين والإرهاب،” وأشار موقع “واللا” الإسرائيلي إلي أنه فى ضوء جهود الادارة الامريكية لتجديد المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين والجهود المصرية لتعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس قال خيرت:

وتابع “إن مصر مازالت تلوح علم السلام وتعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية من اجل دفع السلام. جنبا الى جنب مع الاميركيين لتحقيق السلام الذي نريده جميعا، وعدم تركه للأجيال المقبلة”.

وانتقد خيرت في كلمته سياسة البناء في المستوطنات وقال: “يجب أن نسأل هل البناء في الأراضي المحتلة يعطي الأمل للشعب الفلسطيني أم أنه يبني على حساب الآخرين؟” وقال إن حق الفلسطينيين في السيادة ينبغي أن ينفذ. وعلينا أن نستثمر الموارد لتمكينهم من العيش في سلام وتنفيذ حل الدولتين مع عاصمة فلسطينية في القدس.

وربط السفير المصري التعاون الأمني ​​في مجال الإرهاب مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام قائلا: “نحن نعاني من الإرهاب الذي يلقي بظلال كبيرة علي المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا إقليميا يجعل مهمة تحقيق السلام أكثر انفتاحا، مطالبا بإنشاء آلية دولية للحرب على الإرهاب، ومطالبا دول المنطقة بأن يكونوا جزءا من محاولة استئصال الإرهاب”.

ويذكر أن الإحتفال عقد صباح اليوم بالكنيست وحضره رئيس الكنيست “يولي ادلشتاين” ونائب وزير الخارجية الاسرائيلى “تسيبى هوتوفيلى” ورئيس مركز بيجين سادات “هرتزل ماكوف”.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه وفي وقت لاحق من اليوم، ستعقد جلسة عامة بالكنيست خاصة للاحتفال بالأحداث يتحدث فيها رئيس الكنيست “أدلشتاين” ورئيس وزراء اسرائيل “بنيامين نتنياهو” وزعيم المعارضة الاسرائيلي “اسحاق هيرتسوج”.

