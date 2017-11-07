سفير مصر لدى إسرائيل: نسعى لاستقرار المنطقة

عادل عبد الجواد قال "حازم خيرت" سفير مصر لدي إسرئيل إن اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيعزز المحور المعتدل في الشرق الأوسط تجاه إيران. جاءت كلمات "خيرت" في مؤتمر علني نادر عقد في مركز بيجين السادات في جامعة بار إيلان…



عادل عبد الجواد

قال “حازم خيرت” سفير مصر لدي إسرئيل إن اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيعزز المحور المعتدل في الشرق الأوسط تجاه إيران.

جاءت كلمات “خيرت” في مؤتمر علني نادر عقد في مركز بيجين السادات في جامعة بار إيلان الاسرائيلية.

وتعتبر اسرائيل السفير المصري لديها سفيرا ودودا ومتعاطفا مع القدس علي حد وصف القناة 20 الاسرائيلية، وعقد المؤتمر بمناسبة الذكرى الأربعين لزيارة الرئيس السادات لإسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية ذاته إنه علي الرغم من عدم إجراء مقابلات مع سفير مصر بإسرائيل ولا حديثه مع الصحافة والإعلام الإسرائيلي بشكل مستمر، فحديثه هذا حدث غير عادي.

وصرح خيرت خلال المؤتمر قائلا “إن مصر ستظل مخلصة لاقامة السلام والامن في المنطقة باسرها، مناشدا والاكاديميات الاسرائيلية بإعداد البنية الاساسية للمصالحة بين اسرائيل والفلسطينيين؟

وأضاف خيرت “هذا ليس مؤتمرا تاريخيا فحسب، بل من الضروري أيضا معرفة سبل تحقيق السلام في المنطقة، وتعلم كيفية العيش جنبا إلى جنب في الأمن والاستقرار والازدهار المتبادل”

وتابع “علينا أن نرى حكمة رجال الدولة الذين وافقوا على مواجهة كل الصعاب من أجل تحقيق السلام والاستقرار للدول والمنطقة”.

وتطرق خيرت إلي اتفاق المصالحة وأوضح أنه عنصر هام فى الجهود الرامية الى تحقيق سلام مستقبلى بين إسرائيل والفلسطينيين