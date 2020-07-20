سفير مصر في لندن يستعرض الفرص الاستثمارية بمنتدى أفريقيا للأعمال ﻿

شارك سفير مصر فى لندن، بمنتدى أفريقيا للأعمال تحت عنوان "النمو والاستدامة" الذي نظمته عدة مؤسسات استثمار خاصة بلندن عبر وسائل التواصل الافتراضي.

شارك السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، بمنتدى أفريقيا للأعمال تحت عنوان “النمو والاستدامة” الذي نظمته عدة مؤسسات استثمار خاصة بلندن عبر وسائل التواصل الافتراضي.

وشارك في فعاليات المنتدى “جيمس دودريج” وزير الدولة البريطاني لأفريقيا، إلى جانب رئيسة ليبريا السابقة، وبعض سفراء الدول الأفريقية في بريطانيا.

بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأفريقية ورؤساء ومديري كبرى الشركات الأفريقية والعالمية المهتمة بأسواق أفريقيا.

وعرض السفير طارق عادل، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي بجلسة التعاون الإقليمي، الجهود التي تقوم بها مصر وغيرها من الدول الأفريقية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

أكد على محورية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة.

كما تناول السفير المصري المشروعات التي تتبناها مصر لتحقيق التكامل الإقليمي مع باقي الدول القارة بما يساهم فى تعزيز التجارة البينية.

الفرص والآفاق الاستثمارية

استعرض ما تتمتع به مصر من فرص وآفاق استثمارية كبيرة تجعلها بمثابة بوابة للاستثمار فى افريقيا، خاصةً فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية العديدة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، والاتفاقات التجارية التفضيلية التي تربطها بالتجمعات الأفريقية المختلفة.

وشاركت بنفس الجلسة إلى جانب السفير المصري مفوضة التجارة البريطانية مع افريقيا، والتي أكدت على الاهتمام الذي تحظى به افريقيا كوجهة استثمارية لدي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية، خاصةً بعد استضافة بريطانيا قمة الاستثمار في أفريقيا شهر يناير الماضي.

1000 مشارك

هذا، وقد ضم منتدى أفريقيا نحو 1000 مشارك من مجتمع المال والأعمال فى بريطانيا والدول الافريقية، وعكست مداخلات المشاركين اهتماما بالإجراءات التي تتخدها الدول الأفريقية، ومن بينها مصر، للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ومدى تأثير الجائحة على معدلات النمو بدول القارة، وسبل تحقيق التعافي السريع بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية للدول الافريقية.